Черкесск, , 13:57 — REGNUM В Карачаево-Черкесии произошел пожар в одном из частных домов в городе Усть-Джегуте. Причиной пожара, как установили правоохранители, стал поджог. По подозрению в его совершении задержана жительница города Черкесска, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел 26 марта. Домовладение по улице Холмистая принадлежало 60-летнему местному жителю. Как пояснила 20-летняя задержанная, она подожгла его дом из мести за 29-летнего брата, убитого 24 марта. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве. Он заключен в ИВС города Черкесска.

Стала фигуранткой уголовного дела и 20-летняя сестра убитого. Ее обвиняют в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Девушке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.