Сеул, , 14:29 — REGNUM Для того, чтобы достичь мира на Корейском полуострове, «нужно решить много задач». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на министра иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ёна.

Данное заявление дипломат сделал 29 марта в ходе конференции, посвященной третьей годовщине инициативы генерального секретаря ООН «Действия по поддержанию мира» (A4P).

Министр подчеркнул, что Южная Корея является «живым свидетелем» приверженности ООН делу мира, поскольку страна смогла оправиться от последствий Корейской войны (1950−1953 гг.) с помощью ООН.

Глава МИД Южной Кореи подтвердил приверженность Сеула мирному процессу, акцентировав внимание на важности поддержки со стороны ООН и мирового сообщества.