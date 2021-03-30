Таллин, , 13:55 — REGNUM Сегодня, 30 марта, состоится релиз необычный ролевой игры Disco Elysium: The Final Cut. Об этом сообщает «Игромания».

В The Final Cut геймеров ожидает добавление озвучки всех диалогов, новые анимации, улучшенная графика и различный дополнительный контент. Эта версия игра будет доступна на PC, PS4 и PS5.

Напомним, Disco Elysium — это ролевая игра о полицейском с амнезией, который пытается не только раскрыть дело, но и вернуть утерянные воспоминания. Одной из главных особенностей проекта является полное отсутствие боевой системы.

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