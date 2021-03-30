Бишкек, , 13:55 — REGNUM В первый день кампании по вакцинации населения Киргизии от коронавирусной инфекции прививки получили 100 человек, среди которых министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев. Об этом заявила начальник управления минздрава Айнура Акматова на брифинге сегодня, 30 марта.

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По ее словам, сейчас вакцинация с применением китайского препарата «Sinapharm» проводится в киргизской столице, в двух районах Чуйской области и в южной столице республики — городе Оше.

Представитель министерства здравоохранения и соцразвития сообщила, что первыми были вакцинированы 97 медицинских работников, один школьный учитель и один пожилой человек.

«Состояние всех получивших прививку от COVID-19 удовлетворительное», — резюмировала Акматова.

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