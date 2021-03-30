Иркутск, , 13:54 — REGNUM В Иркутской области первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции привиты 90 878 человек. Такие данные 30 марта обнародовала пресс-служба областного правительства.

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Также известно, что полностью вакцинированы уже 57 328 человек. В регионе работают 62 прививочных пункта в 54 медицинских организациях.

«Вакцина продолжает поступать в регион. Знаем, что пока ее недостаточно, но темпы производства вакцин в стране постепенно наращиваются. Поэтому ожидаем и увеличения поставок в регион», — пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2110 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки.

По данным Управления Роспотребнадзора Иркутской области, уровень популяционного иммунитета к COVID-19 в настоящее время в регионе составляет 46%, в том числе и благодаря вакцинации.

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