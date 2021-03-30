Москва, , 13:54 — REGNUM Цена на бензин не характеризуется такими же колебаниями, как цена на нефть. Черное золото растет достаточно медленно, но стабильно, темпами, примерно равными уровню инфляции, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В.Плеханова Олег Каленов.

«Для относительной стабилизации цены на бензин в России применяется демпферный механизм, по средствам которого государство компенсирует нефтяникам потерю прибыли от поставок горючего за рубеж и стимулирует продажи на отечественном рынке.

Первоначально внесение корректировок в демпферный механизм планировалось только начиная с 2024 года. Однако, сложившиеся макроэкономические условия потребовали изменений уже в ближайшее время.

В 2021 году индикативная цена на бензин, заложенная в формулу демпферного механизма, росла быстрее розничной. В связи с этим сильно понизилась рентабельность АЗС.

Нефтяники попросили о снижении индикативной цены, правительство же обратилось к ним с просьбой увеличения объемов продаж топлива на бирже для снижения оптовых цен и удержания розничных в пределах инфляции.

Скорректированный механизм должен вступить в силу с 1 мая 2021 года. При этом, даже без учёта демпфера, бизнес редко идёт на снижение цены, сложно припомнить случаи, когда в России дешевело топливо. Кроме того, оказывает своё влияние и изменение курса рубля» — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, подорожание бензина в России обычно связано с несколькими факторами и не всегда зависит только от изменения цены на нефть, заявил заместитель главы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

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