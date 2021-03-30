Лондон, 30 марта, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Стартап All Terrain All Electric (ATAE) из Шотландии анонсировал премьеру нового электрического внедорожника, созданного на основе сельскохозяйственного внедорожника Foers Ibex F8. Рендерные изображения автомобиля размещены на официальной странице компании в социальной сети Facebook.

All Terrain All Electric / Facebook Munro EV

От модели Ibex F8 стартаперы взяли готовые кузов и шасси. Компактный утилитарный внедорожник с чисто электрическим мотором называется Munro EV. Экстерьер новой машины не будет отличаться от исходной безрамной модели Ibex F8. Каркас новинки сваривается из стальных труб и профилей, а капот у авто изготовлен из стекловолокна.

На данный момент не известно, какие будут использованы в электровнедорожнике моторы и аккумуляторы. Для тестового прототипа сейчас используется 210-сильный мотор. В компании рассчитывают, что запас хода будущей новинки составит 240 км.

Годовой объём выпуска электрокаров, на который хочет выйти компания, составляет 1000 единиц.

Ранее японский стартап Fomm представил проект компактного электрокара Fomm One, который может преодолевать брод и полноценно плавать. Премьера прототипа плавающего электрокара состоится в мае нынешнего года. Запас хода модели составляет 166 км. Максимальная скорость будет достигать 80 км/ч.

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