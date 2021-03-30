Москва, , 13:58 — REGNUM Власти Украины не выполняют минские соглашения и решения парижского саммита в формате «нормандской четверки». Об этом 30 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, в данном случае не стоит усложнять ситуацию, так как существует минский комплекс мер, под которым стоят подписи президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы Украины Владимира Зеленского, а также он завизирован главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

«Не нужно ничего усложнять, нужно просто посмотреть и перечитать этот документ, чтобы увидеть, что, к сожалению, Киев их не выполнил. Также был документ, который был подписан по итогам парижских переговоров. То же самое — большая часть договоренностей выполнена не была. Почему украинская сторона не выполняет эти договоренности — это вопрос, который нужно адресовать украинской стороне», — сказал пресс-секретарь президента России.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть возможность отдать приказ о наступлении вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донбассе.