Екатеринбург, , 14:02 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга опубликовала аукцион на восстановление символа Победы, Краснознамённой группы с орденом Ленина, в историческом месте — на плотине городского пруда. Информация размещена на сайте госзакупок.

Объявлен поиск подрядчика на ремонт павильона подъёмных механизмов плотины и восстановление самого памятника. Деньги (до 4,7 млн рублей) заплатят из городского бюджета. Работы необходимо сделать не позднее 15 июля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос с возвращением памятника затянулся: планировалось, что незаконно снесённый памятник вернут городу ещё в 2019 году. Много времени ушло на подготовку проекта ремонты плотины. Как и раньше, за восстановление Краснознамённой группы стоят как простые жители (от 60 до 89%, по результатам голосования в СМИ), так и представители ветеранских организаций, а также архитекторы и историки.

Памятник посвящён вкладу жителей города в Победу в Великой Отечественной войне.

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