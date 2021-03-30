Уфа, 30 марта 2021, 14:01 — REGNUM Жительница Башкирии принимает участие в конкурсе красоты «Мисс Экология Мира 2021». Об этом 30 марта сообщает ИА «Башинформ».
По информации журналистов, 20-летняя Алия Уразметова, которая родилась в селе Языково Благоварского района Башкирии, уже находится в Египте, где проходит подготовку к испытаниям.
Отмечается, что конкурсантка стала выпускницей языковой школы, которую она окончила с золотой медалью и является студенткой Уфимского государственного нефтяного технического университета.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что девушка из Башкирии победила в конкурсе «Королева Евразии — 2020».