Уфа, , 14:01 — REGNUM Жительница Башкирии принимает участие в конкурсе красоты «Мисс Экология Мира 2021». Об этом 30 марта сообщает ИА «Башинформ».

По информации журналистов, 20-летняя Алия Уразметова, которая родилась в селе Языково Благоварского района Башкирии, уже находится в Египте, где проходит подготовку к испытаниям.

Отмечается, что конкурсантка стала выпускницей языковой школы, которую она окончила с золотой медалью и является студенткой Уфимского государственного нефтяного технического университета.

«В личной копилке Алии Уразметовой звание «Мисс грация» конкурса «Мисс Уфа» и «Мисс Эко Башкортостан 2021», — сообщает издание.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что девушка из Башкирии победила в конкурсе «Королева Евразии — 2020».