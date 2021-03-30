Стокгольм, , 13:49 — REGNUM Подписчики сервиса EA Play Pro получат доступ к полной версии Biomutant прямо в день релиза игры. Об этом 30 марта сообщает «Игромания».

Разработчики проекта пока не выпустили официальный анонс, однако эта информация уже была опубликована на странице Biomutant в Origin. Напомним, что релиз игры ожидается 25 мая 2021 года.

Biomutant — это ролевой экшен с видом от третьего лица, в котором геймеры управляют гуманоидным зверем-мутантом, владеющим боевыми искусствами. Его разработкой занимается шведская студия Experiment 101.

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