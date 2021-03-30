Москва, , 13:49 — REGNUM Блогер Алексей Навальный, которого суд приговорил к 3,5 года лишения свободы, ничем не отличается от других граждан России и также как они должен «выполнять закон». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Этот гражданин, конечно, нетипичный в силу своего мировоззрения, противного мне, но он гражданин Российской Федерации, он несёт ответственность за свои деяния по закону», — подчеркнул в интервью «Аргументам и фактам» официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что имею право абсолютно не соглашаться с подобным мировоззрением.

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«И, собственно, с этим мировоззрением не соглашается подавляющее количество жителей нашей страны», — уверен пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы постановил заменить блогеру Алексею Навальному условный срок лишения свободы на реальный в рамках дела компании «Ив Роше». Суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. При этом с учётом года пребывания под домашним арестом он проведёт в колонии 2,5 года.