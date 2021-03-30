Москва, 30 марта, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Россия, Германия и Франция пока не определились с форматом переговоров лидеров стран по ситуации в Донбассе. Об этом 30 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Перед началом совместной пресс-конференции по итогам встречи в «нормандском формате». 2019

Он пообещал сообщить о формате переговоров, как только наступит ясность в этом вопросе. «Речь идет об их общении. Будет ли это видео, или будет ли это голос — мы вам сообщим», — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что одной из тем переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Маннуэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель станет ситуация в Донбассе.

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