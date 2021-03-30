Киев, , 13:50 — REGNUM Судьи Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий и Александр Касминин подали иск в Верховный суд страны с просьбой отменить указ президента Украины Владимира Зеленского о своём «увольнении». Об этом сообщила 30 марта пресс-служба Верховного суда.

Речь идёт об отмене президентского указа № 124/2021, в котором сказано об отмене указов 2013 года о назначении судей КСУ.

Ранее скандальное решение Зеленского прокомментировал бывший глава КСУ Иван Домбровский. Он заявил, что оспариваемый указ президента Украины является ничтожным и не несёт никаких последствий.

«В данном случае нет увольнения. Президент отменил указ о назначении. [Тупицкий и Касминин] остаются судьями Конституционного суда. Они могут приходить на заседание суда… Я бы пожал им руки и разрешил занять свои места, потому что они не уволены», — заявил он в комментарии информационному агентству «Украинские новости».

Напомним, ранее представитель Зеленского в КСУ Фёдор Вениславский заявил, что «уволенного» Александра Тупицкого лишили государственной охраны.

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