Тбилиси, , 14:06 — REGNUM Переговоры по выходу из политического кризиса в Грузии могут закончиться тем, что оппозиция окажется раздробленной. Об этом в эфире телеканала «Палитраньюс» заявила член политсовета партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Саломе Самадашвили.

Она прокомментировала предстоящую встречу между представителями правящей партии «Грузинская мечта» и лидерами оппозиционных партий. Как отметила Самадашвили, ЕНД является крупнейшей политической силой в оппозиции, но для партии важно, чтобы оппозиционный блок не начал раскалываться.

«Возможно, что нежелательным результатом сегодня вечером может стать то, что мы получим раздробленную оппозицию, — сказала Самадашвили. — Кризис должен закончиться, но должен закончиться таким образом, чтобы победителем осталось будущее демократии в нашей стране».

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». В Тбилиси прибыл представитель Евросовета Кристиан Даниэльсон, чтобы попытаться примирить власти и оппозицию. Встреча должна пройти 30 марта.

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