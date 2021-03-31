Москва, 1 апреля, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 апреля, в России будут проиндексированы социальные пенсии, они вырастут на 3,4%, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пандус для инвалидов

Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года, коэффициент индексации с 1 апреля 2021 г. социальных пенсий предусмотрен в размере 1,034. Средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля.

На социальную пенсию могут рассчитывать граждане, не имеющие достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Выплаты также положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Решение затронет более 3,9 млн человек, на выплаты будет потрачено 12,8 млрд рублей.

Минтруд напомнил, что у граждан, у кого своя социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, есть социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.

Вместе с тем, по данным министерства, в России средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2021 года составил 15 744 рубля.