Махачкала, , 13:42 — REGNUM В Дагестане выявлен факт хищения бюджетных денежных средств в Тарумовском районе. В мошенничестве в особо крупном размере подозревается предприниматель, проводивший в 2015 году работы по бурению артезианской скважины, сообщили 30 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Являясь директором субподрядной организации, подозреваемый предоставил документы о том, что его сотрудники выполнили работы на сумму 6,5 млн рублей. Однако в акты приемки злоумышленник включил не только те объемы, которые выполнила его компания, но и ту работу, что выполнили за свой счет местные жители. Между тем предприниматель захотел получить оплату и за работу граждан.

Общий объем похищенных средств составил 1,5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.