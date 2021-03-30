Барнаул, , 13:42 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко получил государственную награду. Как сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля, орденом Дружбы он награждён за большой вклад в социально-экономическое развитие вверенного региона и многолетнюю добросовестную работу.

Алтайские телеграм-каналы отреагировали на данное известие по разному, имела место и озадаченность.

«Открой тайну, Виктор Петрович (добродушное обращение к губернатору Алтайского края Виктору Петровичу Томенко — прим. ИА), какой-такой большой вклад ты успел сделать? Мы с мужиками как не рядили, не припомним ничего. А «многолетняя добросовестная работа» — это два года на посту губернатора, что ли? Ну ежели только у вас год за 10 идет…

Мы с мужиками даже документ про энтот орден прочли. Ежели ты не знал, это советский Орден Дружбы Народов. Дают его за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, например. Скажи, Петрович, по совести, может ты какой межнациональный конфликт предотвратил али боевиков обезвредил», — иронизирует канал «ЗамТоменко».

Напомним, ранее Виктор Томенко получил почетную грамоту Министерства экономики РФ за большой личный вклад в развитие металлургического производства и плодотворный труд.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший красноярский чиновник и топ-менеджер ОАО «ГМК «Норильский никель» Виктор Томенко летом 2018 г. был назначен врио губернатора Алтайского края после того, как этот пост добровольно покинул Александр Карлин. Губернаторские выборы состоялись в сентябре 2018 года, за Томенко отдали голоса 53,6% избирателей. Срок его полномочий заканчивается в 2023 году.

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