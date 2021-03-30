Санкт-Петербург, , 14:44 — REGNUM В Ленинградской области трое неизвестных напали на предпринимателя, когда он вышел из своего автомобиля у шлагбаума в деревне Васкелово. Нападавших разыскивает полиция. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел около 11:30 мск 29 марта у дома 1 по улице Озерной в деревне Васкелово Всеволожского района Ленинградской области. Трое неизвестных дождались, когда 42-летний предприниматель выйдет из своего внедорожника Toyota Land Cruiser 200 у шлагбаума. Злоумышленники силой усадили мужчину в автомобиль, после чего подъехали к дачному участку потерпевшего, где устроили избиение жертвы.

«Злоумышленники отобрали у мужчины сумку, в которой находилось 4 тыс. долларов США, 150 тыс. рублей, а также мобильный телефон Samsung. Также нападавшие попытались совершить хищение его иномарки, но не смогли этого сделать, так как автомобиль оборудован системой спутниковой сигнализации», — уточнили в ведомстве.

После чего разбойники связали свою жертву скотчем и с места происшествия скрылись. Потерпевший сумел освободиться и сообщил о случившемся соседям.

«Общая сумма материального ущерба 500 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску и задержанию злоумышленников», — уточнили в ведомстве.