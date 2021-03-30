Москва, 30 марта, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Россия будет наращивать поставки вакцины «Спутник V» за рубеж по мере роста производства и удовлетворения внутреннего спроса. Об этом 30 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

(сс) Maryam Kamyab. Mehr News Agency Партия вакцины «Спутник V» в Иране

Он подчеркнул, что в приоритете находится удовлетворение внутренних потребностей. «Спрос на российские вакцины велик», — сказал Песков. Он добавил, что имидж российской вакцины «Спутник V» и доверие к ней безупречны.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия получила множество заявок от стран ЕС на поставки вакцины «Спутник V».

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