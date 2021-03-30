Москва, , 13:36 — REGNUM Следственные органы завершили расследование убийства двух детей на северо-востоке Москвы, сообщили 30 марта в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

Преступление совершено 17 ноября 2020 года. По данным следствия, 25-летняя женщина в квартире дома на северо-востоке города задушила детей 2015 и 2017 годов рождения. После происшествия было возбуждено уголовное дело по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних).

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза установила, что женщина «не могла и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие психического расстройства». Дело направлено в прокуратуру на утверждение постановления о применении мер медицинского характера.