Ташлинский район, Оренбургская область, , 13:36 — REGNUM В Оренбургской области завершилось расследование административного дела по факту разлива нефти в результате ДТП с участием нефтевоза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.

По данным ведомства, в отношении ООО «Импория Транссервис» вынесено постановление о штрафе в размере 40 тыс. рублей.

Напомним, в феврале 2021 года на территории Ташлинского района произошла авария с участием нефтевоза «Скания», принадлежащего ООО «Импория Транссервис». Цистерна с нефтепродуктами следовала по трассе Ташла-Илек, водитель не справился с управлением и грузовик опрокинулся в кювет. Площадь земли, пораженная из-за разлива нефти, составила 200 квадратных метров.

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