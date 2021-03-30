Рязань, , 13:37 — REGNUM Ещё 54 носителя коронавируса выявлены в Рязанской области 30 марта — на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. В лечебных учреждениях находится 235 пациентов с COVID-19, выписаны ещё 58 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона.

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Всего в Рязанской области подтверждены 26 262 случая заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости составляет 2349,40 на 100 тысяч населения. Справились с болезнью 24 310 человек.

По данным федерального оперативного штаба, за сутки зарегистрированы четыре летальных исхода. Таким образом, от осложнений при COVID-19 в регионе скончались 362 пациента.