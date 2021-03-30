Москва, , 13:37 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 марта в интервью для газеты «Аргументы и факты» высказался о борьбе с коррупцией: «Чтобы взятки не брали, их надо перестать давать». Пользователи Сети обсуждают заявление Пескова.

В социальной сети Twitter много несогласных с мнением пресс-секретаря. Некоторые пользователи делают похожие «заявления», доводя их до абсурда.

«От создателей «если вы бездомный, то просто купите дом», — прокомментировал limited сдоба.

«Чтобы перестали насиловать, надо перестать сопротивляться, ага. Расслабьтесь и попытайтесь получать удовольствие…» — написал Владислав Кузмичёв.

«Чтобы перестали убивать, надо перестать быть жертвой», — предложил свой вариант Максим.

«ЧТОБЫ ВЫБОРЫ НЕ ФАЛЬСИФИЦИРОВАЛИСЬ НУЖНО ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ ИХ ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ…» — считает NoMan.

«Он реально думает, что люди хотят давать взятки? Ночами не спят, думают кому бы свои деньги подарить, коррупцию поддержать», — задаёт вопрос #Сергей.

В интервью Песков также рассказал о взаимоотношениях России с США, Украиной, о блокировках социальных сетей, вакцинации и многом другом. Не обошлось без вопросов об Алексее Навальном и о быте президента Владимира Путина.

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