Сызрань, Самарская область, , 13:41 — REGNUM Экс-начальника Межмуниципального управления полиции «Сызранское» обвинили в получении взятки в Самарской области. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, с сентября 2019 года по июнь прошлого года посредник передал фигуранту уголовного дела часть взятки в размере 850 тысяч рублей (общая сумма взятки составляла 900 тысяч рублей). Следователи считают, что за это обвиняемый должен был совершать действия, которые входят в его служебные полномочия, в пользу взяткодателя и его фирмы, а также осуществлять общее покровительство и попустительство по службе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Обвиняемый был заключен под стражу. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре сотрудника исправительной колонии обвинили в получении взятки.