Прага, , 13:36 — REGNUM Сотрудники ветеринарных служб Чехии ликвидируют 182 500 кур и домашних уток на птицефермах Среднечешском и Краловеградецком краях из-за распространения высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N8. Об этом 30 марта сообщает Чешское радио.

Уточняется, что будут забиты 175 тыс. кур на птицеферме в селе Кошички в Краловеградецком крае и 7500 домашних уток на ферме в деревне Загорници в районе города Нимбурк, находящемся в Среднечешском крае.

При этом в общей сложности в Чехии выявлено 25 очагов птичьего гриппа, из-за чего в последнее время на территории страны были уничтожены около трети из 150 тыс. уток, использующихся чешскими фермерами для репродукции популяции данного вида домашней птицы.

Также отмечается, что птичий грипп с начала 2020 года распространился практически на всю территорию страны, и власти Чехии собираются обратиться к Европейскому союзу за компенсациями для птицеферм и индивидуальных фермеров, вынужденным по этой причине уничтожать домашнюю птицу.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта на одной из птицеферм в южнокорейском городе Наджу провинции Чолла-Намдо был обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа H5N8.