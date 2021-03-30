Минск, 30 марта, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Многолетние разговоры Александра Лукашенко на тему конституционной реформы будут реализованы путём внесения изменений в действующую конституцию, а не принятия нового Основного закона. Об этом руководитель постсоветской республики заявил 30 марта на совещании по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Критикуя оппозиционеров, предложивших своё видение конституционной реформы, Лукашенко напомнил о своих заявлениях двухлетней давности на тему конституционных поправок. По его словам, тогда его проекты конституции не устроили. «Два варианта, а изменений почти никаких. Потому что люди понимали, что за всякие предложения и изменения надо будет потом отвечать, нести ответственность», — сказал он.

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Сейчас же, как сообщает президентская пресс-служба, ситуация иная: подготовкой поправок занимается Конституционная комиссия в составе 36 человек. «Они все персонально будут отвечать за те предложения, которые внесут как минимум президенту. Президент вынесет конституцию на референдум, — рассказал Лукашенко. — Решать будет народ. Общество чего-то хочет в плане изменения конституции — будет, и будет абсолютно честно».

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«Тем, кто забыл это, напоминаю, что не Россия и не руководство России (как сейчас эти идеи принято подкидывать в России) заставляют Лукашенко конституцию переделывать. Нет. Этим мы занимаемся давным-давно. Подошли к тому, что эти изменения должны быть, потому что Лукашенко не вечен и мы не знаем, кто будет следующим, и какой он будет — диктатор, авторитарный руководитель, — мы тоже не знаем. Это первая важнейшая причина, по которой нам пришлось обратиться к Конституции», — сообщил Лукашенко.

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«Для перераспределения полномочий, даже больших полномочий, конституцию менять не надо. Мы ее меняем по другим причинам, — пояснил Лукашенко. — До того, как произвести изменения в конституции, мы перераспределим полномочия, чтобы не думали, что все сосредоточено в руках президента и он принимает все решения».

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