Улан-Батор, , 13:33 — REGNUM В Монголии с 30 марта начали использовать новую тест-систему на выявление коронавируса по слюне, разработанную монгольскими учеными.

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По словам разработчиков, исследование тест-системы проводилось в течение трех месяцев с 1 декабря 2020 года по февраль 2021 года. С 24 февраля исследование продолжилось в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний, где 60 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19 прошли контрольный тест на подтверждение эффективности тест-системы. Результаты показали чувствительность на 100%. Также доказано, что новая тест-система обнаруживает наличие вируса в первый же день заражения.

«Для Монголии новая тест система является первой отечественной системой. Мы впервые в мире разработали тест-систему на выявление коронавируса по слюне», — заявил один из разработчиков, доцент Национального университета медицинских наук Дашцоодолын Нямбаяр.

Как отметили разработчики, если для получения результатов ПЦР теста требуются 5−6 часов, то для проведения теста по слюне требуется всего 90 минут. Также новая тест-система в 2,5 раза дешевле ПЦР-теста.

Отметим, в Монголии продолжает расти число выявленных случаев заражения коронавирусом. 29 марта суточный прирост составил 575 случаев, что является новым антирекордом.

Общее количество выявленных случаев в Монголии достигло 8070. 4 650 человек выздоровели, 10 пациентов умерли. Отметим, что в ноябре 2020 года компания «ТестГен» из Ульяновского наноцентра Ulnanotech сообщила о разработке первого российского экспресс-теста для выявления антигена коронавируса по слюне. Тест действует с использованием метода иммунохроматографии.