Казань, , 14:01 — REGNUM В столице Татарии летом 2022 года состоится 45-сессия комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Официальное решение об этом приняли накануне, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Предстоящая сессия приурочена к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года. В ряде городов России также запланированы мероприятия. Форум управляющих объектами всемирного наследия, молодежная модель и детская смена организуют во Всероссийском детском центре «Орленок». Молодежный форум Всемирного наследия наметили в Санкт-Петербургском горном университете. Объединяющая тема всех мероприятий — «межкультурный диалог как императив сохранения всемирного наследия».

Ожидается, что участие в мероприятиях примут порядка 4 тыс. делегатов.

ИА REGNUM напоминает, Казань вошла в перечень креативных городов ЮНЕСКО по направлению «музыка». В городе расположены 9 театров, 34 государственных музея, частные галереи, Государственный Большой концертный зал им.С.Сайдашева и 2 филармонии.

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