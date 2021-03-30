Минеральные Воды, Ставропольский край, , 13:33 — REGNUM В Ставропольском крае попали в больницу 39 жителей села Марьины Колодцы Минераловодского городского округа. У пострадавших имеются признаки пищевого отравления. О данном инциденте сообщил 30 марта на своей странице в соцсети Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

«За медицинской помощью обратились 39 человек, в том числе 24 ребёнка. Восемь взрослых были госпитализированы с признаками кишечной инфекции. Остальные получают медицинскую помощь амбулаторно», — говорится в сообщении главы края.⠀По его словам, в настоящее время уполномоченные органы устанавливают причины происшествия. В село направлена комиссия из числа сотрудников минздрава и управления Роспотребнадзора.