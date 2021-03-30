Петрозаводск, , 13:39 — REGNUM В учреждения здравоохранения Республики Карелия поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в объеме 3600 доз. Об этом 30 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V") Дарья Драй © ИА REGNUM

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Таким образом к настоящему моменту в республику поставлено более 41 тыс. доз вакцины. А первым компонентом вакцины «Спутник V» привились 34 306 жителей республики.

«Вакцинировались полностью, то есть получили оба компонента вакцины — 26 024 человека», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Карелии работают 29 стационарных пунктов и 43 мобильных пункта вакцинации.

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