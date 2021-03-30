Краснодар, , 13:31 — REGNUM Бывший сотрудник одного из управлений министерства сельского хозяйства Краснодарского края признан виновным во взяточничестве в особо крупном размере, сообщили 30 марта в пресс-службе Следственного комитета России. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по краю.

Как установлено следствием и судом, в феврале 2019 года председатель сельскохозяйственного снабженческо-бытового потребительского кооператива обратилась к начальнику управления развития малых форм хозяйствования регионального минсельхоза за консультацией на получение субсидии. Чиновник сообщил предпринимательнице о том, что субсидия ей может быть предоставлена при условии передачи взятки четырёх миллионов рублей для заместителя министра сельского хозяйства — председателя конкурсной комиссии. Женщина сообщила об этом правоохранителям. 30 апреля 2019 года чиновник получил от женщины деньги и вечером того же дня передал их заместителю министра сельского хозяйства (на данный момент уголовное дело в его отношении рассматривается в суде).

Также установлено, что этот же чиновник с замминистра в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года пытался получить у председателей сельскохозяйственных потребительских кооперативов взятки в общей сумме 10 миллионов рублей. Получить им удалось лишь 3,5 млн рублей.

Решением суда бывшему начальнику управления назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также он лишён права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на семь лет.