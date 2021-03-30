Екатеринбург, , 13:33 — REGNUM Законодательное собрание Свердловской области проголосовало за принятие нового законопроекта о молодёжной политике, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Инициативу выдвинули для того, чтобы соответствовать федеральному законодательству. В 2020 году в России приняли закон «О молодежной политике в РФ».

В региональном законопроекте вводятся изменения в действующий закон «О молодёжи в Свердловской области». Внедрены новые понятия — в частности, определено, кого считать молодой семьёй. Теперь это лица, состоящие в браке, в том числе воспитывающие одного и более детей, либо лицо, являющееся единственным родителем (усыновителем).

Установлены новые цели молодёжной политики — «достижение устойчивого социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности Российской Федерации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге расторгли договор с главой молодёжного центра при мэрии.

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