Белгород, , 13:32 — REGNUM В Белгородской области 30 марта подтверждены 89 случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрированы три летальных исхода. Записались на вакцинацию от COVID-19 ещё 1799 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области выявлены 34 195 носителей инфекции. Выздоровели 30 026 человек, в том числе 74 пациента выписаны за истекшие сутки. Продолжают лечение в стационарах 949 жителей, амбулаторно — 2661 человек, на самоизоляции находятся 9715 белгородцев. От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 559 пациентов.

На вакцинацию от COVID-19 поданы 116 658 заявок. Полностью завершили процесс иммунизации уже 84 773 добровольца.