Кривой Рог, Украина, , 13:32 — REGNUM В Кривом Роге правоохранители задержали местную жительницу по подозрению в продаже поддельных справок об отсутствии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции Днепропетровской области.

«За тысячу гривен (около $36 — ИА REGNUM) заказчик получал сертификат с отрицательным результатом без фактического проведения соответствующего исследования», — сказано в сообщении.

По информации полиции, подозреваемая могла искать «клиентов» по объявлению и продавать справки желающим выехать за границу.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести на Украине «паспорт вакцинации», в котором будет храниться информация о прививках от COVID-19.

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