Горно-Алтайск, , 13:30 — REGNUM Процессы вскрытия рек на территории Республики Алтай в этом году начались на 5−10 дней раньше средних многолетних сроков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, к 10 апреля ожидается завершение процесса на всех реках.

По мнению специалистов, это может привести к заторам там, где не проводились профилактические меры по ослаблению льда. Начальник Горно-Алтайского гидрометцентра Валентин Декенов добавил, что обстановка во время прохождения первой волны половодья будет существенно отличаться от последних лет.

Этому способствует и крайне снежная зима. По ситуации на 20 марта высота снежного покрова в Майминском и на большей части Турочакского района составила достигала одного метра, что выше нормы на 16−18 см.

«Глубина промерзания почвы в большинстве районов составила 137−186 см, в Турочакском и Майминском районах — 20−36 см, в Кош-Агачском районе — более трех метров, что в основном около среднемноголетних значений», — отметили в правительстве.

Для мониторинга ситуации в регионе задействовано 23 стационарных гидрологических поста, беспилотники, спланирована работа более двадцати оперативных групп. К работам по предупреждению и ликвидации паводков подготовлены более 2 тыс. человек, 614 единиц техники.

Читайте ранее в этом сюжете: «Готовьтесь отвечать за своё бездействие» — на Алтае проверят главу района