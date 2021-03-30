Москва, , 13:30 — REGNUM Правительство выполняет задачу по недопущению товарных перекосов в вопросе цен на продукты. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Правительство осуществляет все действия во исполнение соответствующего поручения главы государства таким образом, чтобы это не привело к каким-то товарным перекосам во всей товарно-продуктовой цепочке ‑ и с точки зрения производителей, и с точки зрения ритейлеров», — сказал Песков.

По его словам, это «достаточно филигранный» процесс.

Песков также отметил, что ситуация с ценами на продукты питания находятся под мониторингом администрации президента РФ.