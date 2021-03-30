Москва, , 13:27 — REGNUM Более, чем в половине регионов РФ предварительное голосование «Единой России» пройдет онлайн, в 42 субъектах страны — по смешанной системе.

Голосовать не только онлайн, но и на счетных избирательных участках будут жители Башкирии, Севастополя, Калмыкии, Владимирской, Псковской, Московской областей и ряда других регионов. Перечень утвердили на третьем заседании федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России» 30 марта.

Предложения по форме проведения процедуры — онлайн или смешанная — подготовили сами регионы — в соответствии с особенностями территорий. Электронное голосование при этом является основным.

Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. Сама процедура пройдет с 24 по 30 мая в онлайн-формате с верификацией пользователей на «Госуслугах». Подать заявку на участие можно на официальном сайте pg.er.ru. Голосование будет организовано по максимально открытой первой модели, участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели. Итоги предварительного голосования подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» утвердит Съезд.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии предварительное голосование «Единой России» впервые прошло полностью онлайн. Тогда для участия в процедуре зарегистрировалось более миллиона избирателей.

Читайте ранее: На предварительное голосование ЕР зарегистрированы более 400 кандидатов