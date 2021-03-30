Вашингтон, , 13:28 — REGNUM В сети появился видеотизер электрического Hummer в кузове пикап. Видеоролик с авто размещён на официальном YouTube-канале GMC.

Премьера модели состоится 3 апреля текущего года. Внешне версия электромобиля в кузове пикап почти идентична внедорожнику Hummer EV (не считая грузового отсека).

Новый автомобиль оснащён небольшим спойлером на заднем конце крыши и запасным колесом.

Ожидается, что в движение пикап будет приводиться тремя моторами общей производительностью 1000 л. с. До «сотни» такая машина сможет разогнаться за три секунды. Запас хода авто на полностью заряженном аккумуляторе составит более 563 км.

Ранее компания GMC представила кроссовер Terrain AT4. Новая версия модели получила металлическую защиту двигателя, большие вседорожные шины и кузов, покрытый чёрным хромом.

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