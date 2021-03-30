Москва, , 13:56 — REGNUM Около 63 тыс. новых мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет создано с 2019 года в рамках реализации нацпроекта «Демография». Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила 30 марта на совете по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

«На 1 января текущего года в рамках национального проекта «Демография» введено почти 63 тыс. мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет», — сказала Голикова.

В июле 2020 года она сообщала о создании примерно 12 тыс. мест в яслях и детских садах с начала реализации нацпроекта. Национальный проект «Демография» предполагает ввод 255 тыс. новых мест в детских садах для детей младше трёх лет.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года срок достижения целей нацпроекта «Демография» сдвинули до 2030 года.

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