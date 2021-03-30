Красногорск, , 13:46 — REGNUM По состоянию на 30 марта в Подмосковье от COVID-19 привито свыше 487 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

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При этом на данный момент в регион поступило получил 634 тысячи доз вакцины от коронавирусной инфекции.

Отмечается, что за минувшие сутки в Московской области выявили 556 случаев инфицирования коронавирусом, за все время пандемии выявлено 231 677 случаев COVID-19.

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