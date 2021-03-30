Петрозаводск, , 13:36 — REGNUM Бывший глава Республика Карелия, а также в прошлом вице-губернатор и вице-спикер Заксобрания Ленинградской области Андрей Нелидов вышел на свободу в рамках условно-досрочного освобождения от наказания (УДО), отбыв в колонии две трети срока за получение крупной взятки. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе УФСИН по региону изданию 47news.

Напомним, Нелидов был задержан в сентябре 2015 года по подозрению в получении крупной взятки от предпринимателя. По версии следствия, будучи директором музея-заповедника «Кижи», он получил 4,6 млн рублей за разрешение на размещение павильона и ведение торговли сувенирами на территории музея. В марте 2018 года Нелидов был признан виновным и приговорен к восьми годам колонии строгого режима, выплате 27,5 млн рублей штрафа и лишению государственных наград.

12 марта 2021 года Медвежьегорский районный суд Карелии рассмотрел ходатайство Нелидова и его защитника об УДО по причине ухудшения состояния здоровья. Суд постановил удовлетворить ходатайство и освободить его по УДО. 31 марта 2021 года Нелидов вышел на свободу из тюремной больницы в городе Медвежьегорск, где он находился до недавнего времени.

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