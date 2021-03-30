Вашингтон, , 13:23 — REGNUM Вывод американских войск из Афганистана в рамках установленного бывшим президентом США Дональдом Трампом срока не может быть достигнут, заявил 29 марта бывший министр обороны США Чак Хэйгел, сообщает The Hill.

По его словам, добиться вывода войск до 1 мая нынешнего года всегда было невыполнимой задачей. Тем не менее он указал на то, что США давно пора завершать этот самый длительный в истории США конфликт.

«Я думаю, что нам пора уйти, и я думаю, что мы уйдем, но это нужно делать ответственно», — подчеркнул Хэйгел.

На территории Афганистана по-прежнему находится около 2,5 тыс. американских военнослужащих. В 2020 году бывший президент США Дональд Трамп заключил с боевиками радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мирное соглашение.

Документ предусматривает полный вывод войск США и НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев. Более того, членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны исключить из санкционных списков Вашингтона и ООН. США также обязуются не вмешиваться во внутреннюю политику страны.