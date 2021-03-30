Москва, , 13:22 — REGNUM Отказы в регистрации на предварительном голосовании «Единой России» получили 95 человек. Семь из них после устранения недостатков повторно подали документы в оргкомитет и были зарегистрированы.

Отказы в регистрации кандидатов чаще всего связаны с тремя основными причинами: это отсутствие полного комплекта необходимых документов, попытка выдвижения по нескольким одномандатным округам и недостоверная информация. Об этом сообщил член федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования «Единой России» Максим Жаворонков во время заседания 30 марта.

В числе прочих причин отказа в регистрации он назвал наличие неснятой судимости и иностранных финансовых инструментов. «Это лишает таких соискателей пассивного избирательного права — они не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в депутаты», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предварительное голосование «Единой России» в 2021 году пройдет с 24 по 30 мая по самой открытой и конкурентной модели, в электронной форме с подтверждением личности пользователя через портал «Госуслуг». Избиратели определят, кто представит партию на выборах в Госдуму и избирательных кампаниях другого уровня в Единый день голосования 19 сентября.

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