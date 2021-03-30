Ярославль, , 13:21 — REGNUM Ярославская областная дума не поддержала проект закона о возврате прямых выборов мэров городов и глав районов. Решение было принято на заседании 30 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы ЦИК.рф

Проект закона был внесён депутатами от «Справедливой России» и поддержан профильным комитетом по законодательству. Впрочем, и до голосования было ясно, что «Единая Россия» заблокирует проект. Он не поддержан исполнительной властью.

«Правительство области, рассмотрев данный законопроект, не поддерживает его», — сказал начальник управления по взаимодействию с законодательными органами правительства области Вячеслав Осипенко.

Депутат Александр Воробьёв спросил, почему выбирать мэра Рыбинска можно, а Ярославля нельзя.

«Я бы хотел услышать от Правительства — почему не поддерживаете. На сегодняшний день существуют прямые выборы в Рыбинске. Что Вас побуждает не рассматривать, какие аргументы, что в Рыбинске можно, а в Ярославле и Переславле нельзя?», — спросил Воробьёв.

Ответ представителя правительства региона был лаконичен.

«Коротко если говорить, то в настоящий момент правительство не видит предпосылок для изменения существующего порядка избрания», — заявил Осипенко.

Оппозиция настаивала на поимённом голосовании, но это предложение не прошло. Как и основное голосование по вопросу прямых выборов мэров и глав.

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