Калуга, , 13:46 — REGNUM В Калуге перед судом предстанет бывший сотрудник государственного предприятия «Калугаоблводоканал», обвиняемый в нарушении правил безопасности, повлекшем травмирование человека. Об этом 30 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, 6 августа 2020 года слесарь находился в гаражном боксе предприятия и ремонтировал автомобиль КАМАЗ. Он не убедился в наличии под колесами автомобиля специальных упоров и не затормозил грузовик стояночным тормозом. Из-за нарушения работником правил техники безопасности грузовик пришел в движение, проехав вперед около двух метров, и наехал правым передним колесом на другого слесаря. Пострадавший получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред его здоровью.

В ходе расследования уголовного дела были выявлены и другие нарушения в области создания безопасных условий труда. Представление об их устранении направлено следователем руководству предприятия.

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