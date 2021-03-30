Москва, , 13:21 — REGNUM Новую редакцию законопроекта о сельском и аграрном туризме внесли в Госдуму депутаты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта, об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Кидяев («Единая Россия»).

Предлагается закрепить понятие «сельский туризм» в федеральном законодательстве о туристской деятельности, определить условия оказания соответствующих услуг, а также полномочия правительства РФ по регулированию и господдержке этого направления туризма.

Под сельским туризмом предлагается понимать посещение сельской местности или малых городов России, где туристам будут предоставляться услуги по временному размещению, питанию, организации досуга, экскурсий — все, за чем едут гости по обычным туристическим маршрутам, отметил парламентарий.

«Новая версия законопроекта дополнена нормой, распространяющей возможности сельского туризма на малые города. Это могут быть города численностью до 30 тыс. или даже до 50 тыс. человек. В Российской Федерации около 800 таких городов, среди которых Суздаль, Углич, Таруса и другие признанные туристические центры. Мы дадим этим городам новый инструмент развития территорий, пополнения местных бюджетов и создания рабочих мест», — рассказал Кидяев.

Какие именно туристические объекты будут создаваться на местах, закон не ограничивает. Это могут быть и агроусадьбы, и животноводческие фермы, и восстановленные хутора в историческом национальном стиле — любой вид содержательного досуга.

Кроме того, авторы отказались от предложений классифицировать средства размещения туристов. Их не будут приравнивать к гостиницам и предъявлять такие же жесткие требования, как к крупным туристическим объектам в больших городах.

Законопроект относит к полномочиям региональных властей поддержку развития сельского туризма в регионе, а к правам местного самоуправления — на территориях муниципальных образований.

Одновременно выделяется аграрный туризм. Под ним понимается особый вид сельского туризма с посещением сельскохозяйственных производств или участием в сельскохозяйственных работах. Требования к организации аграрного туризма будут устанавливаться правительством РФ.

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