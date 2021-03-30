Бухарест, , 13:26 — REGNUM Во время столкновений между полицейскими и участниками протестных акций в Румынии, выступающих против ужесточения связанных с пандемией ограничительных мер, были задержаны 188 человек. Об этом 30 марта сообщает румынское издание digi24 со ссылкой на свои источники.

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При этом, как сообщает полиция страны, в общей сложности в манифестации принимали участие около 2 тыс. человек, из которых порядка 300 участвовали в стычках с правоохранителями.

Также в полиции сообщили, что во время беспорядков были ранены 12 их сотрудников и причинен материальный ущерб.

«Витрины, музыкальные автоматы, уличная мебель, автобусные остановки, окна транспорта были разбиты», — рассказал начальник главного управления полиции Бухареста Богдан Беречет.

Вместе с тем, акции протеста против новых связанных с пандемией мер ограничения проходят в Румынии уже второй день.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта протестные акции против ужесточения связанных с пандемией коронавируса мер ограничений, которые ранее ввели власти Румынии, прошли в ночь на понедельник в Бухаресте и в ряде других городов страны.