Красногорск, , 13:24 — REGNUM С начала 2021 года лифтовое оборудование было заменено в 122 домах Подмосковья. Об этом 30 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Всего было установлено 274 новых лита. Работы по замене оборудования проводились в рамках краткосрочного плана капитального ремонта Фонд капремонта Подмосковья. Всего планируется заменить свыше 1,5 тысячи лифтов в 523 домах.

«В первую очередь в программу капитального ремонта включаются лифты, срок эксплуатации которых превышает 25 лет или подходит к завершению. На сегодняшний день весь лифтовой парк, отработавший свой нормативный срок, заменен. С 2020 года программа по замене лифтов идет в плановом режиме», — сообщил глава министерства Антон Велиховский.

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