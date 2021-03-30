Сеул, , 13:23 — REGNUM Представители командования силами ООН в Южной Корее провели совместные учения с правоохранительными органами Южной Кореи по борьбе с незаконным рыбным промыслом в нейтральных водах Жёлтого моря. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на официальный аккаунт Командования силами ООН в Южной Корее в соцсети Facebook.

Известно, что учения прошли на прошлой неделе, однако об этом стало известно лишь сейчас.

«Число китайских рыболовных судов у северо-западных островов Южной Кореи увеличивается, поэтому риск вторжение в нейтральные воды в районе устья реки Ханган возрастает», — отмечается в сообщении.

Отметим, что нахождение судов в нейтральных водах в районе устья реки Ханган без разрешения Командования сил ООН запрещено.

Известно, что до 2014 года китайские рыболовные судна осуществляли незаконную рыбную ловлю в данном регионе два-три раза в год, однако к 2015 года число нарушений увеличилось до 120 в год, а к маю 2016 года — до 520 в год. В 2019 году было зафиксировано более 6,5 тыс. нарушений.